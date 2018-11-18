İlk kez keçi gören çocuklar heyecanla süt sağdı

Kocaeli'de hayatlarında hiç keçi görmemiş minik izciler, doğal yaşam parkını ziyaretlerinde ilk kez gördükleri keçileri severek süt sağdılar.

Doğasıyla, havasıyla ilgi çeken Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'yı ziyaret eden 7-11 yaş arasındaki izciler, hiç tanımadıkları hayvanları heyecanla incelediler. Hayatlarında hiç keçi görmemiş minik izciler, görevliler eşliğinde sevdikleri, besledikleri keçilerden süt sağma heyecanını da yaşadılar. Hayvan bakıcılarının yardımıyla keçileri seven minikler, daha sonra büyüklerini izleyip keçinin nasıl sağılacağını gözlemlediler. Bir süre tedirginlik yaşayan izciler, korkularını yenince keçileri sağmak için birbirleriyle yarıştılar.

"Keçiler kızgın olabiliyor"

Çok eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyleyen minik izcilerden Ahmet Ensar As, “Keçi sütü sağarken keçiler biraz kızgın olabiliyor, bunu biliyorum ve sağmak için güç gerekiyor. Ormanya'yı çok sevdim. Fırsatım olursa tekrar gelmek isterim. Hayvanları koruyun, hayvanlara sakın eziyet etmeyin. Aç hayvan görürseniz besleyin, yaralı hayvan görürseniz veterinere götürün. Hayvanları sevin, doğayı koruyun” dedi.

Tuğba Çelebi ise, “Çok güzeldi, biraz korktum. İlk kez geldim buraya, çok sevdim. Hayvanları çok seviyorum. Keçilerden çok korktum ama eğlenceliydi. Hayvanat bahçelerini gezdim, keçi sağdım, hayvanları tanıdım, ata bindim” diye konuştu.

"Hayvanların birçoğunu ilk defa görenler var"

Miniklerin heyecanlı tecrübelerine ortak olan izci lideri İpek Medişoğlu, "54 yavru kurt şu anda Ormanya'da hem hayvanları hem de kendilerini keşfetmeye çalışıyorlar. Hayvanat bahçesindeki hayvanları tanıyorlar, keçi sütü sağıyorlar. Ata bindiler, tavşanları besliyorlar. Çocuklar çok mutlu, çünkü şehir yaşantısında artık bu tür şeylerden çok uzaklar. Bazen bahçelerde tavuk besliyorlar ama burada bulunan hayvanların birçoğunu ilk defa gören çocuklarımız var. Bizde onlarla burada olmaktan ve ilklerine tanık olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İzciliğin yaparak ve yaşayarak öğretme amacı taşıdığını belirten Memişoğlu, "Ormanya'da bu güzel fırsatları bulabildiğimiz için de çok şanslıyız. Kocaeli zaten doğal yaşam alanı olarak çok geniş bir alana sahip. Hayatında hiç keçi görmemiş çocuk şu anda buraya geldi ve keçi sütü sağıyor. Onun mutluluğu takdire şayan, görülmeye değer bir mutluluk” ifadelerini kullandı.