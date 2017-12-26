İlknur Teyze hayalini kurduğu işine kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, istihdam oluşturmak ve doğal gezen tavuk yumurtası üretimini teşvik etmek amacıyla Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi’ni başlattı. Bu yıl ilk kez uygulanan yüzde 50 hibeli salma (gezen) tavukçuluk destekleme projesinde kümesler çiftçilere teslim edildi. Kandıra’nın Hacımazlı mahallesinde yaşayan İlknur Dinç, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na yaptığı başvurunun ardından gerekli işlemleri yapıldıktan sonra tavuk kümesine kavuştu. Tavuk kümesleri teslim edilen işletme sahipleri önümüzdeki haftalarda organik yumurta üretimine başlayacak.

Tavuk kümesini Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden teslim alan İlknur Dinç, yeni iş kurmanın heyecanını yaşıyordu. Kümes hayvancılığını hep yapmak istediğini belirten Dinç; “Çocuklarım küçükken bu işi yapmak hep aklımdaydı. Daha önceleri keçi ya da koyun çiftliği kurmayı düşündüm. Ama sonradan karar verdim, tavuk çiftliği işini yapayım dedim. Oğlum bana bu konuda destek vereceğini söyleyince ben de gerekli yerlere başvuru yaparak sonuçlanmasını bekledim. Sonra büyükşehir belediyesinden ekipler geldiler. Tavuk kümeslerini yapıp içerisindeki malzemelerin hepsini hazır ettikten sonra, yumurta verimleri yüksek olan 250 adet tavuğu kümese koyarak hazır ettiler” dedi.

Yumurtalar için pazar hazır

Büyükşehir Belediyesinin yardımıyla aldığı 250 tavuğu ilk etapta bin adet yaparak çoğaltmayı düşündüğünü ifade eden İlknur Teyze, “Tavukların yumurtalarını satmak için hiç zorlanmayacağız. Pazarımız da müşterimiz de hazır. Kandıra Belediyesi’nden pazar yeri istedim. Yerimin hazır olduğunu, vereceklerini söylediler. Yumurta verecek yerlerim hazır, bazısını onlar gelip alacak. Benim pazara çıkmama hiç gerek kalmıyor ama ürünleri pazara çıkararak herkese ulaşmasını sağlayacağım” şeklinde konuştu.

Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi kapsamında başvuru yapan 6 girişimcinin tavuk kümesleri de tamamlandı. 60 metrekaresi kapalı betonarme bina olmak üzere bin metrekare alan içerisinde inşa edilen kümesler, ısı yalıtımlı ve yan sundurmalı olarak yapıldı. Proje kapsamında tamamlanıp devreye alınan 6 adet tavuk kümesi önümüzdeki günlerde sahiplerine teslim edilecek. Bu kümeslerden 4 tanesi İzmit’in Kozluca, Kaynarca, Gülbahçe Kadriye, Ambarcı mahallelerinde bulunuyor. Kandıra’da ise Deliveli, Hacımazlı mahallelerinde iki adet kümes, işletme sahiplerine teslim edilmek için hazır hale getirildi. Yapılan kümeslerin her birine 250 adet Atak-S cinsi, yumurta verimi yüksek tavuklar verildi.