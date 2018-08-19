İmamın, camide yaptığı ikramlar Kur’an kursuna ilgiyi arttırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 25 Haziran’da ülke genelinde başlayan ’Camide çocuk sesi, vatanımızın neşesi’ sloganıyla başlayan yaz Kur’an kursları boyunca uygulanan “Bugünde böyle olsun” projesiyle kurslarda farkındalık oluşturdu. Bu kapsamda Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı aynı zamanda Başiskele Barbaros Mahallesi Merkez Cami İmam Hatibi olan Kadir Çelikiz’in cami Kur’an kursunda yaptığı ikramlar büyük çocukların kurslara olan ilgisini arttırdı.

İkramlar, Kur’an kursuna gelenlerin sayısını 5 katına çıkardı

Kendi imkanları ve çevresinin desteğiyle çocuklara her gün yiyecek ikramında bulunan İmam Çelikiz, çocukların camiyi sevmelerini sağladı. İkramlar sayesinde kurslara gelen çocukların sayısı 30’dan 150’ye yükseldi. İstekli bir şekilde kursa gelen çocukların tamamı ise Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenerek yeni arkadaşlıklar edindi.

Çelikiz, "Gerçekten dolu dolu bir yaz sezonu geçirdik. Bizim farkı olarak kampanya gibi bir şey yaptık çocuklar için. ‘Bugün de böyle olsun’ dedik ve çocuklarımıza yaz kursu boyunca her gün farklı bir ikramda bulunduk. Onları camilere, Kur’an kurslarına alıştırmak, sevdirmek adına farklılıklar oluşturmaya çalıştık elimizden geldiğince. Güzel bir eğitim kadrosuyla bu hizmeti veriyoruz. Kur’an kursu hocalarımız, cami görevlilerimiz bu hizmetleri en güzel şekilde yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Kurslara gelen çocuklar ise ikramlardan ve cami görevlilerinin ilgilerinden dolayı kursa severek geldiklerini dile getirdi.