İmar Barışı'na yoğun ilgi

Kaçak yapıların kayıt altına alınması amacıyla çıkartılan İmar Barışı için İzmit'te 3 bin 102 başvurunun olduğu açıklandı.

31 Aralık tarihine kadar uzatılan imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak için İzmit Belediyesi giriş katında İmar Barış Bürosu oluşturuldu. Günde ortalama 300 kişinin başvuruda bulunduğu büroda görevliler, gelen her vatandaşa imar barışı konusunda yardımcın oluyorlar.

İmar barışıyla ilgili başvuruların “e- devlet” üzerinden yapıldığını söyleyen yetkilikler , “Kaçak yapılarla ilgili yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla çıkartılan imar barışından yararlanmak isteyenler 31 Aralık tarihine kadar e-devlet üzerinden başvurularını yaparak yapı kayıt belgesi alabilecekler. İzmit Belediyesi olarak vatandaşlara yardımcı olmak için 25 Haziran'dan itibaren Belsa giriş katındaki Süper Hizmet Birimimiz içeresinde bilgilendirme masası oluşturduk. Buraya gelen vatandaşlara izleyecekleri yol detaylı şekilde anlatılmaktadır. İmar barışından yararlanmak isteyenler öncelikle PTT şubelerinden e devlet şifresi almak zorundalar. İmara aykırı kaçak yapısı bulunan vatandaşlar e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Bunun için geçerli bir cep telefonu numarası, geçerli bir e-posta adresi (zorunlu değil), beyan edilecek yapının adresi, tapusu varsa ada ve parsel bilgileri, toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare), yapıdaki konut ve ticari birim sayısı, arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek), yapının bulunduğu arsanın alanı, varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare), yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek), imar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi, kaçak yapıyla ilgili 2 adet fotoğraf gerekmektedir. E- devlet üzerinden yapılan başvuru sonunda vatandaşların cep telefonlarına ödeme yapacakları tutar ile banka adı bilgilendirmesinde bulunuluyor. Vatandaşlar bilgilendirmenin ardından ilgili bankaya giderek ödemede bulunuyor. Daha sonra yine cep telefonlarına gelen mesaj doğrultusunda yapı kayıt belgesi alınmaktadır. Yapı kayıt belgesini alan vatandaşlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine gelerek beyan bildiriminde bulunuyor. Ayrıca Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne de yapı kayıt belgesi alındığına dair bilgilendirmede bulunuluyor” dediler. İzmit Belediyesi yetkilileri, şimdiye kadar 3 bin 102 adet bağımsız bölüm için kendilerine başvuruda bulunulduğunu söylediler.