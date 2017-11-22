İmar müdürleri Kartepe’de toplandı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğini yaptığı toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler de hazır bulundu. Ketenciler Mahallesi Ekoköy’de düzenlenen toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “12 ilçemizin bir araya gelerek yapılan bu toplantı ülkemize örnek olmaktadır. Ülkemizin hiçbir yerinde bu uygulama yoktur. Kocaeli bu birliktelikleriyle örnek olmaktadır. Büyükşehir Belediyesi etrafından oluşturulan bu beraberlik ve bütünlük kararların hızlı alınmasını ve 12 ilçede de farklılık göstermeden belirli bir standart ile de imar uygulamaların yapılmasını sağlamaktadır” dedi.

İmarın belediyecilikteki önemine değinen Başkan Üzülmez, “Ülkemizde belediyeler nezdinde başkanlar değişmektedir. Bunun çeşitli sebeplerinden bir tanesi de imar düzenlemesi olabilir. İmarda görev yapanların hepsi çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Kentin geleceği için önemli kararlar verilmektedir. Bu uygulamanın devam etmesi hızlı ve doğu kararların alınması için çok önemlidir” açıklamasında bulundu.

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ise, “Uzun yıllardır üzerinde durduğumuz konularda kentlerde ki genel sorunlar hakkında sorunları birlikte çözüm yolları buluyoruz. Türkiye’nin diğer büyük kentlerinde bizlerin yaptığı bu toplantıların yapılmadığı görmekteyiz. Kentlerde imar birlikteliğinin olmadığı görülmektedir” açıklamasında bulundu.

“Cumhurbaşkanımız tarafından bu konu öz eleştiri olarak dile getirilmiştir” diyen Başkan Vekili Özak, “2004 yılında büyükşehir ilan edilmemizden bu yana büyükşehir belediyesinin mutfağında çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız İstanbul betonlaştı dedi. İstanbul’un betonlaşmasının altında çok fazla bir şey aranmasına gerek yoktur. Plan notlarına bir madde konulmuş. “Binaların yükseklikleri avam projesinde belirlenir” denilmiş. Sadece bu plan notu İstanbul’u mahvetmeye yetti. El birliği ile İstanbul mahvedilmiştir. Biz bu maddeyi Kocaeli’ye koyamaz mıydık? Bina yükseklikleri avam projesinde belirlenir derdik. Bu durumda kentin geleceği nokta çok kötü olacaktı” şeklinde konuştu.