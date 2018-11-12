İNGEV raporu: İzmit en gelişmiş belediye

İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV) insani gelişme endeksi raporuna göre İzmit, Kocaeli'ndeki en gelişmiş ilçe belediyesi oldu.

En yaşanabilir ilçeler sıralamasında 161 belediye arasında 19'uncu sırada yer alan İzmit Belediyesi'nin ödülünü Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut aldı. İNGEV'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedeflerine paralel olarak ilçeler bazında bu sene ikincisi hazırlanan rapora göre Kocaeli'ndeki belediyeler arasında İzmit Belediyesi 19'uncu, Gebze 60, Gölcük 116, Körfez 128, Derince ise 140'ıncı sırada yer aldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Şeker koordinasyonunda hazırlanan raporda eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve alt yapı gibi 65 kriter dikkate alındı.

İstanbul'da düzenlenen törende İzmit Belediyesi'nin ödülünü İNGEV Başkanı Vural Çakır'ın elinden alan Başkan Vekili İbrahim Bulut yaptığı konuşmada, “ Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın selamlarını iletiyorum. Biz ne yaparsak yapalım, insana odaklanmıyorsa, insan hedefine ulaşmıyorsa yaptığımız işin başarısı açısından ciddi bir sıkıntı olduğunu gösterir. Bu açıdan insani gelişme kavramı çok önemli. Güvenlik, madde bağımlılığı ve suç oranları gibi kavramlarla da, verilerle zenginleştirildiğinde bu endeks belediyelerin stratejik planlarına ve performans programlarına girecektir. Vakfın çalışmalarının devamını temenni ediyorum. Bizlere de yol gösterici olacaklardır” dedi.