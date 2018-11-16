İngiliz heyet Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdi

Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon (UKRI) heyeti, Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek düzenekleri ve atölye çalışmalarını inceledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'ı ziyaret eden Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon(United Kingdom Research and İnnovation-UKRI) heyeti, Kocaeli'ne geldi. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği'nde görevli 2 kişinin de eşlik ettiği heyet, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdi. Bilim Merkezi'ndeki düzenekleri ve gerçekleştirilen atölye çalışmalarını inceleyen heyete, müze salonları, üretim süreçleri ve atölyeler hakkında bilgiler verildi.

Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezen 4 kişilik heyet, ‘'Dinamik Dünyamız'', ‘'Algı ve Gerçeklerimiz'' ve ‘'Bilimin Sultanları'' sergilerinde eğitmenler tarafından bilgilendirildi. Heyet, yetkililerden bol bol Bilim Merkezi hakkında bilgiler aldı. Seka Kağıt Müzesi'ni de gezen İngiliz heyet, Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'nin kent ve ülke için çok önemli olduğunu dile getirdi. Ziyaret sonunda memnuniyetlerini dile getiren misafir heyet, eğitmen ve rehberlerle fotoğraf çektirdi.