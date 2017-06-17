İnönü Caddesi’ne hız kesici engel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi‘nin şehir içinde hayata geçirdiği yeni trafik düzenlemeleri kent içinde önemli bir rahatlama sağladı. Birçok noktada uygulanan değişimler kapsamında BAÇ Kavşağı ile Bağçeşme Kavşağı arasında uzanan İnönü Caddesi doğu-batı istikametinde tek yön olarak hizmet vermeye başladı. Yolun çift şeritli çalışması ile trafik rahatlarken aşırı hızlanmalara karşı da önlemler alındı.

İnönü Caddesi boyunca Akça Camii’ne kadar yoldaki rahatlamalar hem esnafın hem de yaya ve araç sürücülerinin memnuniyetini kazandı. Ulaşımdaki bu rahatlama esnafın bazı noktalara hız kesici talebi ile de gözler önüne çıktı. Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri İnönü Caddesi’ne aşırı hızı engellemek için hız kesici kasisler yerleştirdi. Akça Camii’ne kadar yaklaşık 30 metre aralıklarla 4 adet plastik alaşımlı hız kesici caddeye döşendi.