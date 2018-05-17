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17 Mayıs 2018 13:46

İnşaat alanındaki doğalgaz parlaması paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde inşaat temel kazısı sırasında doğalgaz borusunun delinmesi neticesi meydana gelen gaz parlaması paniğe sebep oldu.

İnşaat alanındaki doğalgaz parlaması paniğe sebep oldu

17 Mayıs 2018 13:46


Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Park Caddesi üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir inşaatın temel kazma çalışmalarının yapıldığı sırada, iş makinesi doğal gaz borusunu deldi. Delinen borudan çıkan gaz bir anda tüm mahalleyi sardı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar panikle olay yerinden uzaklaşarak olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak yetkili doğalgaz firmasına haber verdi.


Olay yerine gelen doğalgaz firması yetkilileri, gaz kaçağının meydana geldiği borunun bağlı olduğu vanayı kapatarak gaz kaçağını kontrol altına aldı.


Olaya tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, büyük bir facianın son anda engellendiğini dile getirerek, “Doğal gaz borusunun patlaması ile büyük korku yaşayan vatandaşlar kimsenin umurunda değil! Herkes kazandığı ve kazanacağı paraya bakıyor. Ramazan olduğu için kimsenin elinde ne sigara nede ateş olmaması mutlak bir facianın önüne geçti” dediler.




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