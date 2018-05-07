İnşaat balkonunda bıçaklanan yaralı için seferber oldular

Olay, 22.30 sıralarında İzmir Orhan Mahallesi Şanlısoy Sokak üzerinde atıl vaziyetteki yurt binası inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre adı öğrenilemeyen iki kişi ile alkol alan Servet E. adlı şahıs, bir süre sonra iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şahıs, Servet E.’yi bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Gürültüleri duyması üzerine olayın farkına varan çevredekilerin ihbarı sonrasında inşaat alanına 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yüksek bir balkonda yaralı vaziyette bulunan Servet E.’ye ilk yardım yapmak için bir süre binaya giriş yapacak yer aradı. Yaralının bulunduğu balkona site duvarları üzerine çıkarak ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi balkonda polis ekiplerinin de yardımıyla yaptı. Yaralıyı balkondan indiremeyen ekipler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat tahtalarından seyyar bir köprü kurarak yaralıyı bulunduğu yerden alarak ambulansa teslim etti. Bacağından aldığı bıçak darbeleriyle aşırı kan kaybeden Servet E., ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan 2 şahsı yakalamak için inceleme başlattı.