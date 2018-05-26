Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 10:26

İnsaat işçisinin vücuduna 1 metrelik demir saplandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Afganistan uyruklu inşaat işçisinin vücuduna 1 metre boyunda inşaat demiri saplandı.

İnsaat işçisinin vücuduna 1 metrelik demir saplandı

26 Mayıs 2018 10:26

Hastaneye kaldırılan işçinin vücudundaki demir ameliyatla çıkartıldı.


Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Afganistan uyruklu inşaat işçisi H.S.’nin (30) göğsüne yaklaşık 1 metre uzunluğunda inşaat demiri saplandı. Olayı gören diğer işçiler, hemen koşarak kanlar içerisinde yatan H.S.’yi kendi imkanları ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.


Hastanede ilk müdahalesi yapılan H.S. için hastaneye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. H.S.’nin vücudundaki demirin bir kısmı itfaiye ekipleri tarafından yoğun bakım ünitesinde kesildi. Daha sonra ameliyata alınan H.S’nin sol göğsüne saplanan demirin kalan parçası da vücudundan çıkartıldı.


H.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç