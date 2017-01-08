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08 Ocak 2017 00:20

İnşaat önündeki demirleri fark edemeyince demirlere saplandı

İnşaat önündeki demirleri fark edemeyince demirlere saplandı

08 Ocak 2017 00:20

Kocaeli’de arkadaşlarıyla birlikte kızak kayan bir kişi, inşaat önündeki demirleri fark edemeyince inşaat demirlerine saplandı. Hastaneye sevk edilen gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olay, Karamürsel 4 Temmuz mahallesi Şehir Hüseyin Güldal Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşları ile birlikte kızak kayan 15 yaşındaki Fatih P. (15), inşaat önündeki demirleri fark edemeyince demirlere saplandı. Fatih P’nin demirlere saplandığını gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine kısa sürede gelen Karamürsel itfaiye ekipleri ve 112 Acil servis ekipleri küçük çocuğu saplandığı demirlerden çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalçasına ve bacağına inşaat demirleri saplanan Fatih P. (15),ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.



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