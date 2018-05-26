İnşaat sırasında yol çöktü, 5 bina tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre, bir firma İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi üzerinde inşaata başladı.Yetkili firma inşaat nedeniyle kaza yaptığı esnada evlerin yanındaki yol çökmeye başladı. Yolun çökmesi ile büyük bir panik yaşayan mahalleli firmanın müteahhidi ile görüşmeye çalıştı. Müteahhidin olumlu bir cevap alamayan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.Belediye ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler sonucunda 5 ev göçme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Ramazan ayında sokakta kalan hane sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

“Evler yıkıldı yıkılacak”

Göçme tehlikesi nedeniyle evi boşaltılıp sokakta kalan Muzaffer Yis, “Burada eski bir ev vardı. Kentsel dönüşüm diye yeni bir bina yapacağız dediler. Yeni bina yapacağız derken yoldan çaldılar. Yağmurun da yağması ile birlikte yavaş yavaş yol çökmeye başladı. Yarım metre daha fazla gideceğim diye 5 tane aileyi mağdur yaptı. Evler yıkıldı yıkılacak. Biz bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz” dedi.

“Evlerimizin ne zaman yıkılacağını bekliyoruz”

“Ramazan ayında 5 aile olarak dışarıda kaldık” diyen Yis, “Bu mağduriyetimizi kim karşılayacak. Kim yardım edecek bize. Kimisi arkadaşında, kimisi komşusunda, kimisi de akrabalarında kalıyor. 5 aileyi mağdur ettiler. Evlerimizin ne zaman yıkılacağını bekliyoruz. Müteahhitte hiçbir şey yapmıyor. Kentsel dönüşüm bu şekilde mi olmalı. Millete zarar vererek mi yapılması gerekiyor. Biz şu anda evimizi kurtarmanın peşindeyiz ama bu gidişte kurtaramayacağız. Bizim mağduriyetimizin giderilmesi gerekiyor. Kaç gün arkadaşımızda, komşumuzda kalabiliriz. Bize dün istimlak duvarı çekeceğiz dediler. Bir evin temeli gittikten sonra nasıl rahat edebilirsiniz. Yarın deprem olmayacağının garantisini kim verebilir” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri yaşadıkları mağduriyetlerini adli makamlara taşıyacaklarını ifade etti.