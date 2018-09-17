İnşaat temeli yolu çökertince bitişikteki evler boşaltıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde devam eden bir inşaatın temel çalışması sırasında yol çökünce çökme yaşanan alanın kenarındaki evler boşaltıldı.

Olay, Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta devam eden bir inşaatın temel çalışmaları sırasında yol çöktü. Çökmenin yaşandığı yoldan geçen doğalgaz, elektrik, su, telefon ve kanalizasyon hatları kullanılamaz hale geldi. Çökmenin meydana geldiği yola sınırı olan 2 villada yaşayanlar da elektrik ve su bağlantılarının kesilmesi, kaymanın oluşturduğu tehlike nedeniyle evlerini terk ettiler. Mağdur olduklarını ifade eden ev sahipleri, kazık projesi vaadi veren müteahhittin ‘İflas ettim' diyerek kayıplara karıştığını iddia ettiler.

Çökmenin Temmuz ayı sonunda başladığını ve yetkililere bilgi vermelerine rağmen tedbir alınmadığı için evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını söyleyen Talat Metin Bayraktar, “Elektriği, doğalgazı, suyu hepsini kestirdik. Evimize giremiyoruz tabii. Müteahhit ‘yapacağım edeceğim' dedi, hatta kazık projesi çakılacakmış. Projesi yapıldı ancak iflas ettiğini söyleyerek geri kaçmış. Bir kısmı tekrar toprakla doldurdular. Duvarlarımız bile yıkılacaktı. Evimize sıfır çöküntü. Biz evlerimize de zarar verecek diye korkuyorduk. Belediyeye gittik, gerekeni yapacaklarını söylediler. Dava açmayı düşünüyorum ancak yargı süreci yavaş işlediğinden belediye ile çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan, belediye ekipleri alana gelerek güvenlik önlemlerini aldılar. Yola güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşların yaklaşmaması için uyarılarda bulundular.