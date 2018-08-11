İnşaatın istinat duvarı çöktü, 2 bina boşaltıldı

Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 201. Cadde Barış Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden bir bina inşaatının temel kazısı sonrasında altı boşalan istinat duvarı gece saatlerinde bir anda çöktü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar ve bölgede bulunan binalarda yaşayan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Korku ile evlerinden çıkan vatandaşlar, durumu hemen polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alarak, çökme riski bulanan 3 binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Sabah saatlerine kadar sokakta kalan vatandaşların bazıları, inşaat firması yetkililerince başka evlere yerleştirilirken bir binanın sakinleri ise evlerine döndü.

Gürültüyle yataklarından çıkan aileler sokağa döküldü

Gece saatlerinde boşaltılan evlerden çıkan onlarca vatandaşlar sokakta beklemeye başladı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, boşaltılan evlerde oturan vatandaşlar, akrabalarına ve arkadaşlarının evine sığındı. İnşaat firması tarafından evlerin boşaltmak zorunda kalan ailelere ev tahsis edileceği öğrenilirken, yıkılma tehlikesi bulunan binaların akıbetinin ise yapılan incelemelerden sonra belirleneceği bildirildi.

"Şu anda bekliyoruz, güvenlik önlemleri alındı"

Mağdur olan ailelerin mağduriyetlerinin giderileceğini söyleyen inşaat firması sahibi Sinan Yantürk, "Gerekli önlemler alındı. Devlet büyüklerimiz, Kaymakamlığımız gelip ilgilendiler bizimle. Bina sakinlerini tahliye ettik, güvenli bir yere alacağız. Şu anda bekliyoruz, güvenlik önlemleri alındı. Binalarda herhangi bir hasar yok. Sadece bizim burada bir hasarımız oldu o kadar" dedi.

"Sabah 04.00’de kadar dışarıdaydık"

Olay sırasında büyük bir panik yaşadıklarını söyleyen bina sakinlerinden Aysel Sağlam, "Gece saat 01.00 sularıydı. Çamaşır asıyordum ben. Bir çıtırtı oldu sonra yan komşumuz balkona çıkıp buraya bakınca koşarak aşağıya indi. İnince ben de arka balkona koştum. Çıtırtı sesleri çıkıyordu. Baktım, toprak kayar gibi oluyor. Sonra 5 dakika içinde çökme oldu. Biz bağırdık kızımla, ‘Binayı boşaltın’ diye. Herkes aşağı indi, polisi aradık. Daha sonra kızım AFAD’ı aradı. Binayı boşaltıp doğal gazı kestiler. Sabah 04.00’de kadar dışarıdaydık" diye konuştu.

"Şu an binaya giremiyoruz"

Evlerinden tahliye edildikten sonra akrabalarının evine sığındıklarını belirten Sedat Akova, "Bir anda toprak kayması oldu. Biz içerideydik. Biz 4 kişilik aileyiz. Duyunca bütün binadaki insanları boşalttılar. Çok korku yaşadık. Daha sonra belediye ekipleri gelip yardımcı oldu. Şu an binaya giremiyoruz. Daha sonra bina yıkılacak ya da başka bir yer verilecek. Müteahhit ve belediye yardımcı olacak. Başka bir daire verilecek şimdilik. 2 gün içerisinde eşyalarımızı boşaltmamız isteniyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan yıkılan alanda bina sakinleriyle görüşen inşaat firması yetkileri, boşaltılan bina sakinlerinin mağduriyetlerini gidereceklerinin sözünü verdi. İnşaat firması yetkileri, alanda fore kazık çalışması yaparak çökmeyi durdurmak için çalışmalara başladı.