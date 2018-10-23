Kartepe Zirvesi bu sene “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplanıyor. Savaş ve ekonomik nedenlerden dolayı uluslararası sorunların biri haline gelen göç ve mültecilik konularının ele anılacağı Kartepe Zirvesi programı, küresel bir zirve olma hedefiyle 2. kez düzenlenecek. Zirve öncesinde Kocaeli Sekapark Maide Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına ev sahibi olarak katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 26 – 28 Ekim tarihleri arasından Kartepe Greenpark Otel'de gerçekleştirilecek olan Kartepe Zirvesi hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Karaosmanoğlu, “İnsanlığın sesi Kartepe Zirvesi'nden yükselecek, dünya kamuoyunu, bu sese kulak vermeye davet ediyorum” dedi.

Çok sayıda akademisyen Kartepe Zirvesinde olacak

Tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra; Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vafkı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fahameddin Başar, Kartepe Zirvesi Düzenleme Kurulu Üyeleri; KOÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şirin, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya katıldı.

31 ülkeden çok sayıda akademisyen Kartepe Zirvesine katılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde üniversite, sivil toplum kuruluşu, uluslararası kurum ve kuruluşlardan 22 paydaşın ortaklığında gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi'nde bu yıl 31 ülke, 184 kurum temsil edilecek. Yurt içinden 62 yurt dışından 31 üniversiteden akademisyen görüş ve düşüncelerini dünya kamuoyu ile paylaşacak.

Bütün boyutlarıyla göç Kartepe Zirvesi'nde

Kartepe Zirvesi 2018, Göç, Mültecilik ve İnsanlık temasıyla toplanıyor. 2 çalıştay, 2 açılış oturumu, 46 panel, 11 vaka kritik, 12 akademik panelde; Suriye, Filistin, Irak, Meksika, Filistin göçleri başta olmak üzere, göç bütün boyutlarıyla ele alınacak. Tespitler yapılacak. Çözüm önerileri geliştirilecek. Zirve 2018 Basın Toplantısı'nda konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu,“Suriye, Afganistan, Irak, Myanmar, Meksika, Türkiye, Avrupa, Amerika, Kanada; göç farklı boyutlarıyla bütün dünyanın, insanlığın meselesidir. Türkiye göç meselesinin insani, ahlaki ve teknik çözümü için her alanda inisiyatif almıştır, almaktadır. Kartepe Zirvesi 2018 de Göç, Mültecilik ve İnsanlık meselesinde inisiyatif almak, meselenin çözümüne katkı sunmak hedefindedir. Kartepe Zirvesi, programı, katılımcı profili, izleyici talebi, kamuoyu beklentisi bakımından, ikinci yılı itibarıyla sadece Kocaeli'nin değil, Türkiye'nin, Dünya'nın bir markasıdır. Küresel bir zirvedir” dedi.

Çok önemli isimler zirvede

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Onur Kurulu başkanlığını yaptığı zirvede Türkiye'den ve dünyadan çok önemli isimler yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreu, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano, Avrupa Birliği Komisyon Üyesi Dimitris Avramapoulos, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Gaziantep Belediyesi ve UCLG- MEWA Dönem Başkanı Fatma Şahin, Prof. Dr. Kamil Aydın, Mete Çubukçu, Muharrem Sarıkaya, Coşkun Aral, Deniz Kilislioğlu, Güven İslamoğlu, İhsan Aktaş, Nuh Albayrak, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Nedim Şener, Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, Prof. Dr. Jeffrey Cohen, Prof. Dr. Murat Erdoğan, Prof. Dr. İlter Turan, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek ve Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da aralarında bulunduğu 336 önemli isim Kartepe Zirvesi'nde ana konuşmacı olarak yer alacaklar.

Zirve yoğun talep görüyor

İnternetten yapılan Kartepe Zirvesi izleyici başvuruları, yoğun talep üzerine Zirve tarihinden 10 gün önce başvuruya kapatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve paydaşlara yapılan doğrudan izleyici taleplerinin dışında internet üzerinden yapılan başvurulardan 300'ü kabul edildi. Bu ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Zirveye gösterilen talep beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşti. Bazı izleyici taleplerini maalesef kabul edemedik. Ana salondaki programları canlı yayınlayacağız, diğer salonlardaki programları ise, programdan sonra video olarak zirvenin web sitesine yükleyeceğiz. İlgililer web üzerinden program içeriğine erişebilecekler” diye konuştu.

İnsanlığın sesi Kartepe'den yükselecek

Basın Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı paydaşlar ve emeği bulunan herkese teşekkür ederek tamamlayan Karaosmanoğlu, “26-28 Ekim'de, insanlığın sesi Kartepe Zirvesi'nden yükselecek, dünya kamuoyunu, bu sese kulak vermeye davet ediyorum” sözleriyle, ulusal ve uluslararası kamuoyunu, zirveyi dikkatle takibe davet etti.