İnternet üzerinden onlarca kişiyi dolandıran 3 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kendilerini bankacı ve sigortacı olarak tanıtıp, onlarca insanı dolandıran 3 kişi yakalandı. Çok sayıda vatandaşı milyarlarca dolar dolandıran şahısların yakalanmamak için başka kişilere ait kredi kartlarından alışveriş yaptığı, yine başkalarına ait telefon hattı kullandıkları tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadeşe Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir çetenin kendilerini bankacı ve sigortacı olarak tanıtarak icralık olan, bankalarda kredi çıkması zor olan vatandaşların internet siteleri aracılığıyla tespit edip, kredi komisyon ücreti, sigorta ücreti gibi bahanelerle ikna ederek dolandırdıkları istihbaratını aldı. Onlarca insanı milyarlarca dolar dolandırdıkları belirlenen şahısların Darıca'da bulunan bir villada saklandıklarını tespit eden ekipler, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda C.O. (39), E.B. (44), V.Y. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve ev aramalarında bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyette yapılan işlemlerinde C.O.'nun 15 ayrı ilden çeşitli suçlardan arandığı ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, E.B.'nin kasten adam öldürme suçundan arandığı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, V.Y.'nin ise 6 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edildi. Öte yandan şahısların yakalama kayıtlarının bulunması sebebi ile başka kişilerin adına kayıtlı, kredi ve banka kartı kullanıp, yine farklı kişilere ait GSM numarası ile iletişim kurdukları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahılar, daha sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.