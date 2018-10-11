İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan vatandaşı psikolog ikna etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde intihar etmek için inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkan şahıs, olay yerine gelen psikologun çabalarıyla ikna edilerek çıktığı yerden indirildi. Şahısın bir gün önce de intihar etmek için bir iş merkezinin çatısına çıktığı öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Ceddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlhan T. isimli bir vatandaş intihar etmek istediğini belirterek, cadde üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın 2. katına çıktı. İntihar etmek isteyen İlhan T.'yi gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de şahsın binadan aşağı atlama ihtimali nedeniyle güvenlik hava yastığıyla önlem aldı.

Polis ikna edemeyince devreye psikolog hekim devreye girdi

Şahsın yanına çıkan polis ekipleri çalıştığı inşaat firmasından 35 bin TL olan borcunu alamadığını iddia eden şahsı yaklaşık 30 dakika boyunca ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan ikna çabalarında başarısız olununca olay yerine psikolog hekim çağrıldı. Parasını ödemeyen firma yöneticileriyle konuşmak istediğini, aksi takdirde binadan atlayacağını ifade eden İlhan T.'nin bulunduğu inşaata çıkan psikolog hekim, 15 dakika süren çabanın ardından vatandaşı ikna etti.

Polis ekiplerince binadan indirilen İlhan T., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. İlhan T. daha sonra hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için polis merkezine getirildi.

Olay yerinde intihar etmek isteyen İlhan T.'yi merakla izleyen vatandaşlar da o anları cep telefonuyla görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Trafiğe kapatılan yol, İlhan T.'nin indirilmesinin ardından tekrar açıldı.

Şahıs bir gün önce de intihar etmeye çalıştı

Öte yandan İlhan T.'nin olaydan bir gün önce çalıştığı bir inşaatından 35 bin liralık alacağı olduğunu iddia ederek, intihar etmek için Belsa Plaza'nın terasına çıktığı öğrenildi. Alt taşeron olarak çalıştığı ve 35 bin liralık alacağını tahsil edemediğini belirten vatandaşı intihardan vazgeçirmek için daha önce çıktığı iş merkezinin terasından polis ekipleri ikna ederek indirdi.