İntihar haberinde ses kaydını yayınladığı için gözaltına alınan gazeteci serbest bırakıldı

Kocaeli'de girdiği bunalım sonucu intihar eden şahsın eşi ile yaptığı röportajın ses kaydını yayınladığı için gözaltına alınan gazeteci, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda İsmail Devrim, yaşadığı bunalım sonrasında intihar etti. Olayın oğluna okul pantolonu alamadığı için gerçekleştiğini haberleştiren yerel bir internet sitesinin sahibi Ergün Demir, Kocaeli Valiliğinin haberi yalanlayan açıklamasının ardından Devrim'in eşi ile yaptığı röportajın ses kaydını yayınladı. Ses kaydının yayınlanması sonrası izinsiz ses kaydı yaptığı iddia edilen Demir ve olayla ilgili 17 Ağustos Muhtarı Halil Taş, jandarma ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı. İkili, karakoldaki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan Demir, Hafize D.'nin kendisi ile yaptığı röportajın ses kaydını ifşa ettiğini iddia etmesi sebebi ile savunma verdi. Demir, Hafize D.'nin kendisinin gazeteci kimliğini bildiğini ve bu haberi yapmasını istediğini söyledi. Yapılan savunmanın ardından gazeteci Ergün Demir ve ifadesi alınan mahalle muhtarı Halil Taş serbest bırakıldı. Ergün Demir'in gözaltına alındığını duyan yakınları, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ve gazeteciler kendisini yalnız bırakmadı. Tahliye edilen Demir, kendisini adliye önünde bekleyen basın mensupları ile bir araya gelerek, kendilerine teşekkür etti.

“Haberimizin arkasında belgelerle durduk"

Gözaltı ve tahliye sürecini anlatan Ergün Demir, “Hepimizin haber kaynağı var. Ben bir haberi alıp yayınladım ve isteyen tüm arkadaşlarıma da verdim. Bundan sonraki konular tamamen benim dışımdadır. Haberimizin arkasında hep durduk belgeleri ile. Çok saçma sapan suçlamalar, manipülasyonlar oldu. Belgelerimizin olması ve doğru haber yapmamız bizim için avantaj oldu” dedi.

İsmail Devrim'in eşi ile yaptığı röportajda ses kaydını bilgi vererek aldığını söyleyen Demir, "Ölen kişinin eşinin olaydan 4 gün sonra benim gizli ses kaydı ve benim onun sitemi dışında haber yaptığım gibi bir ilginç durumla karşılaştım. Biz habere gideriz, kayıt yaparız, fotoğraf çekeriz. Bu bizim haberimizdir, bunu kullanırız. Bunun dışında hiçbir şey yapmadım. Ses kaydı röportaj tarzındadır. Kadının ismini sordum, yaşını sordum. Bunun bir röportaj olduğunu dinleyen herkes görmüştür” diye konuştu.

Gazeteci Ergün Demir'in gözaltına alınma sebebi hakkında bilgi veren Avukat Duygu Tekdemir Aydık, “Tamamen teknik bir konu suçlama. Ne yazık ki geldiğimiz bu noktada acılı eşin yapmış olduğu bir suçlama sonrasında buradayız. Biz bunun böyle olmadığını belirttik. Biz röportajı veren kişinin Ergün Demir'in gazeteci kimliğini bilerek bu röportajı verdiğini, hukuka aykırı bir ses kaydının olmadığını, ifşanın olmadığını delillerimizle ortaya koyduk. Adli kontrolsüz bir şekilde şu an serbest bırakıldı” şeklinde konuştu.

Gazeteci Ergün Demir ile birlikte gözaltına alınan 17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş da, “Ben serbest bırakıldım. Bir suçum yok. Benim suçum yok, sadece garibana yardım ettim. Herhangi bir suçum yok, adliyeye çağırdılar beni. Sadece bana ifadem soruldu, gerekeni söyledim” ifadelerini kullandı.