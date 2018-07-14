İran uzmanı Shahed, “Afrika Söyleşileri”ne konuk oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kılavuz Gençlik Diriliş Kampı liderlerine yönelik yürütülen projelerden “Afrika Okulu” projesinin beşinci hafta konuğu İran Uzmanı olarak bilinen Yazar Babak Shahed oldu. Shahed, liderlere yönelik gerçekleştirdiği Afrika Söyleşisi’nde Afrika’daki sömürü devri sonrası batılı ülkelere nazaran kıta üzerinde etkinlik gösteren Şii grupların ve çeşitli İran merkezli STK oluşumlarının amaçlarına, ekonomik ve sosyolojik etkilerine değindi.

Söyleşide Kılavuz Gençlik liderlerine Afrika ve İran ile ilgili önemli bilgiler aktaran İran Uzmanı Babak Shahed, “İran dış politikasının temelini Şii yayılmacılığı oluşturuyor. Afrika kıtası İran’ın bu Şii zihniyetinde kültürel açıdan önem taşımaktadır. 1979’dan 2018’e kadar İran dış politikasında Afrika söylemi, inişli çıkışlı bir süreç yaşamış, idealist yaklaşımlardan pragmatist çabalara kadar geniş bir yelpazede ilerlemiştir. Ancak bütün bu inişli yokuşlu sürecin ortak paydası İran merkezli Şiilik anlayışını Afrika’ya ihraç etmek çabası oluşturmaktadır” dedi.

Devamında Şiilik anlayışını Afrika’ya nasıl ihraç edildiğinin ifade eden Shahed, “Afrika’daki sömürü devri sonrası Afrika insanının yeni kimlik arayışları hedef alınarak Pers kültürüyle özdeşleşen İran merkezli Şiilik, Afrika’ya ihraç edilmek istenilmiştir. Bu ihracın önemli bölümü İran merkezli STK’lar ve dini okullar üzerinden yapılmaktadır. Afrikalı gençleri yaşadıkları yerlerde açılan İran’ın dini okullarına göndererek, bir de bu gençlere eğitim bursu veriyorlar” diyerek soruları yanıtladı.