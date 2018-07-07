İrem Derici, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Gebze Yaz Konserleri” kapsamında sevenleri ile buluştu. Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konserde İrem Derici, şarkılarıyla meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu.

Dansları ve sahne performansı ile dikkat çeken İrem Derici’nin şarkılarına alanı dolduranlar hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İrem Derici’ye hayranları sevgi gösterisinde bulundu.

İrem Derici sahne performansı ile dinleyicilerinden tam not alırken, alanı dolduran hayranları o anları cep telefonları ile kaydettiler.