Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 10:41

İrem Derici, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sahne alan İrem Derici, konser alanını dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı.

İrem Derici, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi

07 Temmuz 2018 10:41


Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Gebze Yaz Konserleri” kapsamında sevenleri ile buluştu. Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konserde İrem Derici, şarkılarıyla meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu.


Dansları ve sahne performansı ile dikkat çeken İrem Derici’nin şarkılarına alanı dolduranlar hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İrem Derici’ye hayranları sevgi gösterisinde bulundu.


İrem Derici sahne performansı ile dinleyicilerinden tam not alırken, alanı dolduran hayranları o anları cep telefonları ile kaydettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç