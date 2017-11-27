İş makinesi yanlış binayı yıktı, binadakiler şaşkına döndü

Olay, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde özel bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına ait iş makinesi, kentsel dönüşüm kapsamında 3 katlı bir binanın yıkımı çalışmalarını gerçekleştiriyordu. Bina yıkım çalışmaları sırasında iş makinesi operatörünün dikkatsizliği sonucunda makine kepçesi, yıkımı yapılan binanın yanındaki insanların yaşadığı 4 katlı başka bir binanın 2 katındaki odaların duvarını yıktı. Odalarına iş makinesi kepçesi giren bina sakinleri, dışarı çıktıklarında ise manzarayı görünce şaşkına döndü.

Ne olduğunu anlamadan balkona fırlayan apartman sakinleri, bize yandaki bina yıkılacağı için bilgi verilmişti, fakat bizim evlerimizin de duvarları yıkıldı diyerek tepki gösterdiler. Üç katlı binanın iki katının oturma odalarının duvarları tamamen yıkılırken, kaza sonrası can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Mağdur olan vatandaşların evlerinin inşaatı yapacak olan firma tarafından tamir edileceği ve zararlarının karşılanacağı bildirildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.