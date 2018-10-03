İş yerinde baygın bulunan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı mermer atölyesinde baygın halde bulunan işçi, kaldırıldığı hastanede 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir mermer atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, mermer atölyesinde çalışan Erol Güngör (62), sabah geldiği iş yerinde makinelerin bakımını yaparken henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı fenalık geçirerek bayıldı. Yaklaşık 6 saat sonra olay yerine gelen atölye yetkilileri, Erol Güngör'ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Atölye yetkililerinin haber vermesi üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince Güngör, İzmit'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Erol Güngör, yaklaşık 15 gün süren hayat mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Güngör'ün cenazesi ailesine teslim edildi.

Erol Güngör'ün cenazesi, Karamürsel ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Hastanede yapılan incelemede Erol Güngör'ün geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybettiği ailesine bildirildi. Acılı aile ise Güngör'ün darp edilmiş olarak hastaneye kaldırıldığını iddia ederek, olayla ilgili dava açacaklarını söyledi.