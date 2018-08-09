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09 Ağustos 2018 11:28

İşçilerin sahiplendiği köpek, atık fabrikasında çıkan yangında tahliye görevlisi gibi çalıştı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kimyasal dönüşüm fabrikasında çıkan yangında işçilerin sahiplendiği köpek, dumanla kaplı alanlara girerek kurtarma görevlisi gibi işçilerin dışarı çıkmasına eşlik etti.

İşçilerin sahiplendiği köpek, atık fabrikasında çıkan yangında tahliye görevlisi gibi çalıştı

09 Ağustos 2018 11:28


Yangın Başiskele Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir kimyasal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimyasal dönüşüm işleri yapan fabrikada plastik malzemelerin tutuşması sonrasında yangın meydana geldi. Malzemelerin yandığını gören işçiler önce alevleri kendi müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine fabrika yetkilileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



İşçilerin baktığı köpek kurtarma görevlisi gibi çalıştı


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan malzemeleri kısa sürede söndürerek yangının büyümesini önledi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını devam ettirdiği esnada ise işçilerinin sahiplenerek baktığı bir köpek de yangın alanına girerek kendisini besleyen işçilerin güvenli alana çıkmasına eşlik etti. Yaklaşık 1.5 yıldır fabrikada yaşayan köpek, yangın alanında yüzleri isle kaplanan işçiler gibi tüm bedeni siyah isle kaplandı.


İşçiler, köpeğin fedakarlığını sevgi ile ödüllendirdi


İşçilerle birlikte dışardaki güvenli alanda bekleyen köpek, sağ şekilde dışarı çıkan işçilerin yanına giderek sevgisini gösterdi. İşçiler ise kendilerine eşlik eden köpeği severek teşekkür ettiler. Yangında yüzleri isle kaplanan ve dumandan etkilenen bazı işçiler ise ayran içerek kendilerine gelmeye çalıştı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada çıkan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.




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