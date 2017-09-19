Işık ve Karaosmanoğlu, Darıca Kışlasını inceledi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanlığı dönemindeki girişimleriyle Kocaeli halkının hizmetine kazandırılan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlası’nı Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte inceledi. Yaklaşık 900 dönümlük alanın tam olarak boşaltılmasından sonra bazı düzenlemelerin yapılacağı askeri alanı gezen Işık ve Karaosmanoğlu, yetkililerden detaylı bilgide aldı.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da eşlik ettiği incelemede, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Başkan Karaosmanoğlu alanın kullanımına dönük görüş alışverişi de yaptı. Zeytinlik alanın korunacağı, spor alanlarının, sosyal tesislerinin, halk plajı ve eğitim kampüsü gibi vatandaşların doğrudan faydalanacağı hizmetlerin yer alacağı askeri alan Darıca, Gebze ve Çayırova bölgesinin önemli bir ihtiyacını da karşılayacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Ortaya koyduğumuz her eserin merkezinde insanımız var. Halkımızın ve kentimizin ihtiyaçlarını belirleyerek tüm kurumlarımızla ortak bir şekilde çalışıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi olan Darıca Askeri Kışlası da vatandaşımızın kullanımı için hizmet verecek” dedi.

“Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla çalıştıklarını da vurgulayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Büyükşehir Belediyesi’nin Darıcalılar başta olmak üzere tüm Kocaelililerin kullanımına kazandırılacak askeri alanın çok fonksiyonlu olacağını da söyledi. İlçesiyle, köyüyle her karışına en iyi hizmeti götürdüklerini de belirten Işık, “100 yıldır yapılamayan icraatı AK Parti iktidarına sığdırdık. Bunlar özellikle Kocaeli’deki siyasi uyumun ve vatandaşımıza hizmet etme gayretimizin sonucunda oldu” açıklamasını yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaeli’nin her noktasına eşit hizmet verdiğini de sözlerine ekleyen Başbakan Yardımcısı Işık, “İlçe belediyelerimizin hizmete dönük gayretleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun koordinasyonu ile yatırıma odaklanması kentimizde çok büyük kazanımların elde edilmesine olanak sağladı” diyerek sözlerini tamamladı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’la birlikte Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlası’nda inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu burada yaptığı açıklamada, “Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’ın Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde kentimize kazandırılan bu askeri alan, vatandaşımızın huzur içinde dinleneceği ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yer olacaktır. Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a bu tahsisin sağlanmasındaki emeği ve gayretleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. ‘’Girdiğimiz her seçimden zaferle ayrılmamızın sebebi de içimizdeki bu birliktelik, bu dayanışma ruhu, davamıza olan inancımız, vatan ve millet sevgimiz’’ diyen Karaosmanoğlu, “Çağ açıp çağ kapayan ecdadın evlâtları olarak vatana, millete, yetime, fukaraya faydalı olmak için çaba sarf ediyoruz. Akla gelecek her konuda, memleketimize çağ atlattık. Bakın, en güzel örnek de Kocaeli’dir” şeklinde konuştu.

Topyekûn bir çalışmayla A‘dan Z’ye pırıl pırıl bir şehre kavuştuklarını da belirten Karaosmanoğlu, “Kocaeli’ndeki muazzam dönüşüm neyse, Türkiye’deki değişim de odur. Artık yükselme devrindeyiz. Allah’a şükürler olsun” dedi. Darıca, Gebze ve Çayırova bölgesinde yapılacak Metro projesinin ilk kazmasını 2018’de vuracaklarını da söyleyen Karaosmanoğlu, “İnsanımızın daha rahat ve modern bir yaşama kavuşması için el birliğiyle çalışıyoruz. Tek amacımız var daha mutlu insanların yaşadığı bir kent olmaktır. Bunu da hükümetimiz, Başbakan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, Valimiz, bürokratlarımız, ilçe belediyelerimiz, AK Parti teşkilatlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte sağlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı. İnceleme yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.