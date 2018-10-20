Işıkgöl Caddesi'nde asfalt çalışması yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'nin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Işıkgöl Caddesi'nde asfaltlama çalışması yaparak yollarını yeniledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zemini yıpranan yollarda bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler önemli bir arter olan Işıkgöl Caddesi'nde yenileme çalışması yaptı. Işıkgöl Caddesi, Gebze Adliye Sarayı, Çayırova ve Gebze şehir merkezine ulaşım sağlayan önemli bir cadde olma özelliğini taşıyor. Yol yenileme çalışması kapsamında Işıkgöl Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi. 2 bin 142 metre uzunluğundaki caddeye 3 bin 997 ton aşınma asfaltı, 2 bin 157 tonda binder asfaltı serildi. Cadde boyunca yol çizgi çalışması yapılarak yol bölümü, yeni bir yüze kavuşturuldu.