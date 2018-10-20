İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Işıkgöl Caddesi'nde asfalt çalışması yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Işıkgöl Caddesi’nde asfaltlama çalışması yaparak yollarını yeniledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'nin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Işıkgöl Caddesi'nde asfaltlama çalışması yaparak yollarını yeniledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zemini yıpranan yollarda bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler önemli bir arter olan Işıkgöl Caddesi'nde yenileme çalışması yaptı. Işıkgöl Caddesi, Gebze Adliye Sarayı, Çayırova ve Gebze şehir merkezine ulaşım sağlayan önemli bir cadde olma özelliğini taşıyor. Yol yenileme çalışması kapsamında Işıkgöl Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi. 2 bin 142 metre uzunluğundaki caddeye 3 bin 997 ton aşınma asfaltı, 2 bin 157 tonda binder asfaltı serildi. Cadde boyunca yol çizgi çalışması yapılarak yol bölümü, yeni bir yüze kavuşturuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.