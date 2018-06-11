İsmail Baran: “Bu millet fitnecilere asla fırsat vermez”

Başkan İsmail Baran, Cumhur İttifakı’nın ortak paydasının ‘vatan’ olduğunu belirterek, “AK Parti ve MHP arasına fitne sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez ilçe Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Hacı Osman Mahallesi’nde bir dizi ziyarette bulundu. Hacı Osman Mahallesi Bağdat Camii’nin cemaati ile gerçekleştirilen sohbete; AK Parti Milletvekili adayı Hayrettin Deniz ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak da katıldı. Deniz, 24 Haziran’daki seçimlerle ilgili vatandaşlara bilgiler aktardı. Sohbette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da, Cumhur İttifakı’nın ortak paydasının ‘vatan’ olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı; 15 Temmuz’da alçak FETÖ’cülere bayrağımızı teslim etmeyen, ezanları dindirtmeyen ruhtur. Terörü bu ülkenin topraklarından kazımak ve vatanımızı, milletimizi en güvenli hale getirmek için hayatını ortaya koymaktır. AK Parti ve MHP arasına fitne sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Mimar Sinan Mahallesi’nde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Baran, milletin AK Parti’ye 16 yıldır güvendiğini ve yanılmadığını belirtti. Başkan Baran, Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerini hatırlatarak, “Körfezliler, 24 Haziran’da sandıkta bu meselenin gereğini yapacak; emanetini, milletin hayalini çalanlara değil verdiği her sözü tutan AK Parti’ye tekrar teslim edecek. AK Parti ile Türkiye gelişirken, ülke de; inancına bakmadan herkesin kardeş olduğu bir ülke haline geldi. AK Parti gönülleri buluşturdu" dedi.