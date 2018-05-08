İsmail Baran Hereke’yi gezdi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte Hereke’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Baran ile birlikte ziyaretlere Başkan Yardımcısı Faruk Denli, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, SKM Başkanı Selami Tanış, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ile teşkilat üyeleri katıldı. Hereke sahilinde vatandaşlarla bir araya gelen teşkilat üyeleri, daha sonra merkezde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başkanlar İsmail Baran ve Şener Söğüt vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinlerken, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimin de önemine değindi. AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, “Bizlere milli ve tarihi bir sorumluluk yükleyen 24 Haziran seçimleri, milletin kendi kaderini belirleyeceği tarihi bir seçimdir. Bu seçim, Türk düşmanlığı besleyen egemen güçlerle, Türkiye muhalifliği yapanlarla mücadeledir” dedi.

Her seçim döneminde AK Parti’ye olan teveccühün arttığını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Milletimizle gönül bağımız her geçen gün daha da güçleniyor. Bizim tek derdimiz, milletimize en iyi hizmeti sunmaktır. Hereke’de de güzel hizmetleri halkımıza sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Vizyon projelerimizden biri olan Hereke Kalesi’nde sona doğru geldik. Bittiğinde çok daha güzel olacak” diye konuştu.

Ülkeye bölmek isteyenlere en güzel cevabın 24 Haziran’da verileceğini belirten Baran, “Türkiye, AK Parti ve lideri ile kimsenin hayal bile edemediği birçok hizmeti gerçekleştirdi. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde de AK Parti yine zaferle ayrılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran’da tekrar vuracağız. Topraklarımızı parçalamak isteyenlere bu millet asla taviz vermez” şeklinde konuştu.

Başkan Baran, esnaf ziyareti sırasında kendisine iletin talep ve önerileri de tek tek not aldı, birim müdürlerine iletti.