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31 Aralık 2016 16:05

İstanbul’u da etkileyen elektrik kesintileri için AFAD seferber oldu

İstanbul’u da etkileyen elektrik kesintileri için AFAD seferber oldu

31 Aralık 2016 16:05

Kocaeli’nde devam eden kar yağışı sebebiyle bir çok noktada elektrik kesintileri yaşanıyor. İstanbul’u da etkileyen kesintiler için Kocaeli AFAD ekipleri seferber oldu.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle bir çok elektrik direği devrildi. Akımların gitmesi ile İstanbul’un bazı bölgelerine de elektrik verilemedi. Bunun üzerine Kocaeli AFAD ekipleri harekete geçti. 8x8 amfibik araç ile TEİAŞ ekipleri telefonların çekmediği Körfez Şemsettin Köyü’ne ulaştırıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan AFAD ekipleri son durum raporunu açıkladı. Açıklamada. "31.12.2016 saat 11.00 itibariyle ana arterler açık bulunmaktadır. İlçe kırsallarında toplam 11 mahalle yolu kapalı bulunmakta, ekipler yol açma çalışmalarına devam etmektedir. İlimizde görülen elektrik kesintisi kaynaklı sorunlar devam etmektedir. İstanbul’da ve Gebze OSB lerde etkisini gösteren TEİAŞ ana iletim hatlarındaki arızaların giderilmesi için çalışmalar sürmektedir. TEİAŞ ekiplerine Bursa, Sakarya ve Kastamonu illerinden katkı sağlanmış, ekip ve ekipmanların arızalı hatlara ulaşması için Kocaeli AFAD, Büyükşehir ve Karayolları personel aktarımı yapmakta, araç arızalarını gidermekte ve yolları açık tutmaya çalışmaktadır. SEDAŞ ekipleri de 83 kırsal mahalledeki elektrik kesintilerini gidermek üzere 105 ekiple sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Sel baskını yaşanan Sanayi Mahallesi ve Yahya Kaptan Mahallelerinde zarar ve hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Kocaeli AFAD ve İzmit Kaymakamlığı personellerinden oluşan komisyonlar aracılığıyla lokal baskın ihbarları için tespitler devam ettirilmektedir. Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlükleri, TEİAŞ, SEDAŞ, İSU ve İlçe Belediyeleri hayatın normalleştirilmesi ve yılbaşında yaşanma ihtimali olan sorunların minimize edilmesi için çalışmalarına devam etmektedir" denildi.



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