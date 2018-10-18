İşten çıkardığı çalışanı tarafından tüfekle vurulan işadamı kurtarılamadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün gece saatlerinde işine son verdiği çalışanı tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan otopark sahibi Zeki Tağrıkulu, hastanede hayatını yitirdi.

Gebze'de Dün gece saatlerinde işten çıkarıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen Kerem Ö., evine gittiği eski patronu Zeki Tağrıkulu'nu pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine geldiği otomobille kaçmaya başlayan Kerem Ö., Yıldız Caddesi'nde bulunan bir kafeye pompalı tüfek ile rastgele ateş etti. Açılan ateş sonrasında kafede oturan ismi öğrenilemeyen bir müşteri, burnuna gelen saçmalardan yaralandı. Aracıyla ilerleyen Kerem Ö. ise son olarak Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Et Balık Kurumuna ait bir iş yerine ateş ederek camlarını parçaladı. İş yerlerine ait kameralarda ateş parçalayan Kerem Ö., polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Olayın ardından ağır yaralı olarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan otopark işletmecisi Zeki Tağrıkulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.