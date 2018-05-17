İşten çıkarılan 95 işçi fabrika önünde eylem yaptı

İddiaya göre, Gebze Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında sendikaya üye olan 95 çalışanın işine son verildi. İşten çıkarılan işçiler fabrikanın önünde toplanarak düdük çalıp, halay çekerek eylem yaptı.

İşçilerin haklarının gasp edildiğini belirten Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi Başkan Yardımcısı Eyüp Akdemir "2018 Ocak ayından bu yana fabrikada örgütleme faaliyetimiz var. Bu örgütlenme faaliyeti devam ederken bakanlıktan çoğunluğumuzu aldık. Fakat işverene ulaştığında, burada bir sendikal faaliyetin olduğunu düşünerek ilk önce 12 arkadaşımızı, daha sonra da 4 arkadaşımız derken bu işin önüne geçemeyeceğini düşünerek sendika üyesi önünde gördüğü, selam verdiği, bu işe destek vermekle alakalı olan herkesin iş hakkını tazminatsız bir şekilde feshetti. Şu anda 95 arkadaşımızın iş hakkı İş Kanunu 25. maddeden feshedildi. İşveren burada kötü niyet sergiliyor. Ramazan ayında arkadaşlarımızı tazminatsız bir şekilde işten çıkardı. Hiçbirine 5 kuruş para vermiyor. Bu insanlar, işsizlik sigortasından faydalanmıyor. Haklarını gasp ediyor" dedi.

İşçiler eylemlerine 3 gündür devam ediyor.