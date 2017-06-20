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20 Haziran 2017 13:47

İstiklal Savaşı kahramanının konağı restore edilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Savaşı’nda Kocaeli Taşköprü yöresinde kurduğu milli müfrezeyle işgal güçlerine karşı savaşan Beşdivanlı Rıza Bey’in tarihi konağı restore edilecek.

İstiklal Savaşı kahramanının konağı restore edilecek

20 Haziran 2017 13:47


“Taşköprülü Rıza Bey”, “Beşdivanlı Rıza Bey” ve “Kocabaşoğlu Rıza Bey” olarak tanınan Rıza Bey’in Derince’nin Tahtalı Mahallesi Davulcular mevkiinde yer alan konağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı KUDEB uzmanlarınca tespit edildi. İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurularak tarihi yapının 2011 yılında tescili gerçekleştirildi. Tescillenmesinin ardından tarihi konak, Beşdivanlı Rıza Bey’in torunları tarafından restorasyonu yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması, şehir tarihimize yönelik çalışmalarda kullanılması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağışlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyona yönelik hazırlanan Beşdivanlı Rıza Bey Konağı’nın projeleri Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Rekonstrüksiyon çalışmasının tamamlanmasına müteakiben, tarihi konak aslına uygun olarak yeniden hayat bulmuş olacak. Beşdivanlı Rıza Bey, Taşköprü nahiyesi eşraflarından Kocabaşlar sülalesine mensup Yusuf Ağa’nın oğludur. Yusuf Ağa’nın beş çocuğundan biri olan Rıza Bey, 1884 yılında Derince Davulcular’da doğmuştur. Babasından sonra oğlu Rıza Bey tarafından kullanılmaya başlayan konak, Millî Mücadele yıllarında yörede etkin bir rol oynayan Rıza Bey tarafından bir süre karargâh olarak da kullanılmıştır. Bu nedenle konak, sadece mimari yönüyle değil milli tarihimizde aldığı rol sebebiyle de büyük önem taşımaktadır.


Konak, tarihi değerinin yanı sıra estetik açıdan da kentimizin sayılı eserleri arasındadır. Konağın dış cephesinde ve içerisinde yer alan ender güzellikteki kalem işleri şehrimizdeki nadir örneklerdendir. Geleneksel Türk konut mimarisi örneklerine göre inşa edilmiş olan konak iki kattan oluşmaktadır. Konağın alt katında ahır, samanlık-odunluk, depo üst katında ise gündelik yaşam alanları bulunmaktadır.


Kocaeli Taşköprü yöresindeki önemli kültürel miras eserlerinden birisi olan Beşdivanlı Rıza Bey Konağı, rekonstrüksiyon uygulamasının tamamlanmasından sonra sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak.




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