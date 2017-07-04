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04 Temmuz 2017 13:00

İştirakler Genel Müdürleri, Bayram’ı ziyaret etti

Görevine yeni atanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a ziyaretler devam ediyor.

İştirakler Genel Müdürleri, Bayram’ı ziyaret etti

04 Temmuz 2017 13:00


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Antikkapı, Kent Konut, Belde A.Ş, Ulaşım Park Genel Müdürleri, Bayram’a yeni görevinde başarılar diledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarette İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön, Antikkapı AŞ. Genel Müdürü İslam Yücel, Belde AŞ. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, Ulaşım Park Genel Müdürü Yasin Özlü ile Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Kemal Altunel hazır bulundu.


Genel Sekreter Bayram’a yeni görevinde başarılar dileyen heyet, Bayram’ın Kocaeli’de hayata geçirilecek hizmetlere değer katacağının altını çizdi. Genel Sekreter Bayram ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.




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