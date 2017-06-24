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24 Haziran 2017 11:05

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Büyükşehir Genel Sekreteri oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’ın Bilecik Valisi olarak atanmasının ardından İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Genel Sekreterlik görevine getirildi.

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Büyükşehir Genel Sekreteri oldu

24 Haziran 2017 11:05


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’ın Bilecik’e vali olarak atanmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine İlhan Bayram getirildi. İSU Genel Müdürlüğü görevini yürüten İlhan Bayram’ın Genel Sekreter olmasının ardından, İSU Genel Müdür Yardımcılığı yapan Ali Sağlık ise İSU Genel Müdürlüğü görevine getirildi.


Tahir Büyükakın’ın Bilecik Valisi olarak atanmasından sonra Genel Sekreterlik görevine getirilen İlhan Bayram, bayram sonrasında genel sekreterlik görevine başlayacak. İlhan Bayram’dan boşalan İSU Genel Müdürlüğü koltuğuna ise, İSU Genel Müdür yardımcılarından Ali Sağlık getirildi. Ali Sağlık’ın yerine ise Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hasan Fitoz, İSU Genel Müdür Yardımcısı oldu.




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