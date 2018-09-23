İSU personeline ilk yardım eğitimi

İlkyardım Eğitim Merkezi'nde İSU Genel Müdürlüğü personeline temel ilkyardım eğitimleri verildi.

İSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan personele, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İlkyardım Eğitim Merkezi'nde “Temel İlkyardım Eğitimleri” verildi. Eğitimde hastalık, yaralanma ve kaza gibi ani durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı. Teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan İlkyardım Sınavı'nda başarılı olan personele 3 yıl geçerliliği olan “İlkyardımcı Belgesi ve İlkyardımcı Kimlik Kartı” verilecek.

2 gün süren eğitimlerde ani olarak gelişen hastalık, yaralanma ve kaza gibi durumlarda neler yapılacağı, hasta veya yaralıya nasıl müdahale edileceği detaylarıyla anlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitmenlerince İSU personellerine ilk önce teorik bilgi, daha sonra ise uygulamalı eğitimler verildi.