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19 Haziran 2017 13:27

İtfaiye ekipleri, aşırı yağışlara karşı hazır bekliyor

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Marmara Bölgesi’nde etkili olması beklenen yağışlara karşı önlemini aldı.

İtfaiye ekipleri, aşırı yağışlara karşı hazır bekliyor

19 Haziran 2017 13:27


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Bölgesinde etkili olmaya başlayan yağışlara karşı tedbirlerini aldı. Metrolojinin uyarıları da dikkate alınarak ani yağışlardan kaynaklı su baskınlarına müdahale için araç ve personeller hazır bekletiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Metrolojinin Marmara Bölgesi için aşı yağış beklentisi uyarılarını da dikkate alarak su baskını ve fırtınaya karşı bir ekip kurdu. Acil durumlar için hazır olan İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler İzmit ve Gebze ilçeleri merkezli olmak üzere 20 motopomp, 30 dalgıç pompa, 5 ana 7 yardımcı ekip ile 7 gün 24 saat süreyle hazır bulunuyor.


Tüm tedbirlerini alan İtfaiye Daire Başkanlığı olumsuz vakaların önüne geçmek için hazır kıta bekletiliyor. Gerektiğinde takviyenin de yapılabileceği acil durum ekibine yine fırtınada etkilenebilecek ağaçların devrilmesi veya dallarının kopması için de tedbirler alındı.


Öte yandan ihtiyaç duyulan noktalarda İSU’nun yaptığı kollektörler ve terfi istasyonunda da hazır bekleyen ekipler, gerektiği durumda terfi istasyonunda biriken suyu tasfiye edecek.




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