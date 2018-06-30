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30 Haziran 2018 15:13

İtfaiye eri yavru kediyi kurtarmak için gözünü kırpmadan 15 metrelik kuyuya indi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir itfaiye eri, gözünü bile kırpmadan beline ip bağlayıp 15 metrelik kuyuya inerek yaralı yavru kediyi kurtardı.

İtfaiye eri yavru kediyi kurtarmak için gözünü kırpmadan 15 metrelik kuyuya indi

30 Haziran 2018 15:13


Olay, öğle saatlerinde İzmit Baki Komsuoğlu Bulvarı üzerinde bir öğrenci yurdunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yurdun bahçesinde yaklaşık 15 metrelik kuyudan kedi sesi duyan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kuyuya düşen yavru kediyi kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Kedinin düştüğü kuyunun derin olması ekiplerin işini zorlaştırdı. Yavru kedi için itfaiye merkezinden gerekli ekipmanlar istendi. Gerekli ekipmanların gelmesi ile birlikte kuyunun içine önce oksijen basıldı. Daha sonra bir itfaiye eri, beline ip ve çelik halat bağlayarak 15 metrelik kuyuya indi. Kuyudaki yavru kedi fileye koyularak yukarı çekildi. Kuyuya düşen yavru kedinin bacaklarında kırıklar olduğunu tespit eden ekipler, kediyi bir kutuya koyarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına götürdü. Yavru kedi için kuyuya inen itfaiye eri ise güvenli bir şekilde yukarı çıkarıldı.




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