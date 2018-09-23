İtfaiye Terminal Müfreze Binası şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye için kentin belli bölgelerinde yeni müfreze hizmet binaları yapıyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinde yapılan müfreze binasıyla bölgede oluşabilecek muhtemel olaylara daha hızlı müdahale edilecek. İtfaiye personelinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan müfreze binası, araçların hızlı şekilde çıkış yapacağı biçimde inşa ediliyor. Yeni modern müfreze binası bölgedeki olası olaylara müdahale merkezi olacak. Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için büyük çaba harcayan itfaiyeciler yeni binalarında daha iyi hizmet verecek.

Çalışmaları devam eden yapının kaba inşaatı oluştu. Duvar tuğla örme işleri gerçekleştirilen yapının çatı sandviç panel imalatına başlandı. Yapının bodrum kat sıva imalatları devam ediyor. Müfreze binası Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında yer alan Şehir İçi Otobüsleri Doğu Terminali içinde inşa ediliyor. Yeni müfreze binası tam donanımlı olacak. İtfaiye terminal müfreze binası 7 araçlık itfaiye aracı garajına sahip olacak. Yapı bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Müfreze binası Kandıra Yolu ve Seymen Caddesi'nin kesiştiği terminal alanında yapılıyor. İzmit İtfaiye Grup Amirliği Terminal Müfrezesi binası bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Yapının bodrum katı 154 metrekare, zemin katı 893 metrekare, 1.katı ise 460 metrekare olacak.