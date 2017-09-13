İnancımdan dolayı bu insanlara yakın olduğum için üniformamdan oldum" dedi.

Kocaeli’de Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görevli 92 kişinin yargılandığı, FETÖ/PDY davasının üçüncü günü sona erdi. Kandıra Cezaevi yerleşkesi içersinde kurulan 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, öğle arasından sonra emekli Tuğamiral Gürel Kaynak savunmasını yaptı. Kaynak ifadesinde itirafçı olmak istediğini söyledi.

"Hükümetin darbe yoluyla indirilmesine karşıyım"

Kaynak mahkemede yaptığı savunmasında, "Darbe girişiminin ülkemize verdiği zarar için üzgünüm. Allah bir daha böyle bir saldırı yaşatmasın. Darbeye ya da herhangi bir illegal örgüte katılmadım. Darbe girişiminde istenmeyen kişiyim. Çünkü darbeci olsam haberim olurdu. Ben muhafazakar değilim ama Allah’a hesap vereceğime inanıyorum. Eskiden askeriyede cuma namazına gidilmezdi. Şimdi inanç özgürlüğü hakim. 17-25 gerçek yüzlerini ortaya koymuştur. Ben dindar oldukları için bunlara yakınlık duydum. 15 Temmuz’da bunların gerçek yüzünü gördüm. Hükümetin darbe yoluyla indirilmesine karşıyım. Darbe girişimini 15 Temmuz gecesi öğrendim. Ne öncesinde ne de sonrasında darbeye fiilen katılmadım. Anayasa ve kanunlara bağlı kalacağıma dair yemin ettim" dedi.

"Eğer ben darbeye karışmış olsaydım, darbe sonrasındaki görev yerimde olurdum, kayınvalidemin evinde değil"

Etkin pişmanlıktan yararlanarak devletimin yanında yer aldığını söyleyen Kaynak, "Kimseden emir ve talimat almadım. Yurtta sulh cihanda sulh konseyi ile ilgim alakam yoktur. 4 Temmuz’da senelik izindeydim. Ailecek tatile gittik. Tatilde olduğum dönemlerde Ankara ve İstanbul’da darbe toplantıları yapılıyordu. 15 Temmuz’da İstanbul’a geldik. Kayınvalidemin evine geçtik. Eğer ben darbeye karışmış olsaydım, darbe sonrasındaki görev yerimde olurdum, kayınvalidemin evinde değil. Darbe olduğunu Cumhurbaşkanının televizyonda açıklamasından sonra anladım. Çok şaşırdım. Aradığım kişilerin darbeci olabileceğini düşünerek görüşmeleri kestim. Benim yapmış olduğum görüşmeler ise o gece neler olduğunu sormak amacıylaydı. Nazmi Ekici, Ayhan Bay, Hayrettin İmren ve Ömer Faruk Harmancık ile görüşmedim. Genelkurmay Başkanı’na ulaşmak istedim fakat ulaşamadım.20 Temmuz’da Donanma Genel Komutanı’nı aradım. Genel sekreteri burası çok karışık dedi ve telefonu suratıma kapattı. 20 Temmuz’da izinden dönerek göreve başladım. İlk amirimi aradım. Aramasam suçlu duruma düşerdim. O da FETÖ’cüymüş. Bilseydim aramazdım" ifadelerini kullandı.

"İnancımdan dolayı bu insanlara yakın olduğum için üniformamdan oldum"

“Mahrem abi tabirini ilk defa emniyette öğrendim” diyen Kaynak,"O kişilerle kitap okuyorduk, sohbet ediyorduk, namaz kılıyorduk. Fettullah Gülen ile hiç görüşmedim. Darbeden sonra yurt dışına gitmek istedim fakat pasaportum iptal edildiği için gidemedim. İş konusunda görüşmeler yapmak için gidecektim. Darbeci olsaydım 4 Ekim’den önce yurt dışına kaçardım. İtirafçı olarak verdiğim bilgilerle bazı FETÖ üyeleri yakalandı. İnancımdan dolayı bu insanlara yakın olduğum için üniformamdan oldum. Devlete darbe yapan bir yapıyla benim işim olmaz. Nurettin kod adını kendi aramızdaki konuşmalarda kullanıyordum. İlerde herhangi bir soruşturma geçirirsek, korunmak için bunu yapıyorduk. Telefonuma bir program yüklenmişti ama ben Bylock olduğunu bilmiyordum. Sadece bir iletişim aracı sanıyordum" dedi.

Sanık Güler Kaynak’ın savunmasının ardından 92 sanıklı FETÖ/PDY davasının 3. günü sona erdi.