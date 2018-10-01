Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan robot İzaybot, Kocaeli Bilim Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, bakım atölyesinde hurda malzemeler kullanılarak iki yılda tamamladığı çevreci robot İzaybot'u yenilikçi projelerde gençlere örnek olması için Kocaeli Bilim Merkezi'ne teslim etti. Ziyarete açılan yapay zekâ özelliğine sahip İzaybot, özellikle gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. İZAYDAŞ bakım atölyesi çalışanlarından Nebi Kılıç öncülüğünde iki yılda tamamlanan çevreci robot İzaybot, Kocaeli Bilim Merkezi'nde hizmet vermeye başladı.

285 cm boyunda 580 kg ağırlığında hareket, ses ve yapay zeka özelliği ile dikkat çeken İzaybot, Kocaeli Bilim Merkezi'nde sergilenirken daha küçük boyuttaki diğer iki robot ise İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü'nde sergileniyor. Robotlar atık ve hurda malzemelerin değerlendirilip yerli ve milli imkânlarla yapılabilecek projeler için gençlere ilham kaynağı olması açısından takdir görüyor. Projenin mimarı İZAYDAŞ Bakım Atölyesi çalışanlarından Nebi Kılıç “Bu projenin amacı ‘temiz çevre sağlıklı toplum' sloganımız ile farkındalık oluşturmaktır” dedi.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, hurda makine parçalarının değerlendirilerek yapılan üç robotun ilki olan İzaybot'u Kocaeli Bilim Merkezi bünyesinde gençlerin hizmetine sunduklarını belirtti. Saraç, “Hızla gelişen teknolojiyi yakalamak üretmeyi teşvik etmek adına, ülkemiz gençlerine çok daha başarılı ve yenilikçi projeler için fikir vermesini, ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.