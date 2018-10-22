İZAYDAŞ, 9. TÜRKTAY'da yerini aldı

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, bu yıl 9'uncu kez düzenlenen TÜRKTAY Paneli'ne katıldı.

İZAYDAŞ, bu yıl 9'uncu kez düzenlenen TÜRKTAY(Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi) Paneli'ndeki programlara katkı sunarak yerini aldı. İZAYDAŞ Genel Müdürü ve TAYÇED Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Saraç, iki gün süren TÜRKTAY Paneli'nin konferans bölümünde konuşmacı olarak katıldı. Muhammet Saraç ayrıca “Endüstriyel Atıkların Yönetimi ve Denetim” başlıklı dördüncü panelinde ise oturum başkanı olarak katkı sundu.

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen panel, “Ekonomide Atık, Atıkta Ekonomi” başlığı altında toplandı. İlgiyle takip edilen oturumun sonunda konuşan Saraç, kamu ve özel sektör temsilcilerinin, sektörü tartışma fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Her gün büyüyen ülkemizin geleceğine daha sağlıklı katkı sunabilmek için daha gerçek yaklaşımlara ihtiyacımız var. Her şeyi konuşuyoruz ancak sektörün aktörleri olarak öz eleştiri yapmak gerek. Ticari ahlak konusunda titiz olunmadığı sürece sektörümüzün geleceğine ışık tutamayız” dedi.

İki gün boyunca süren TÜRKTAY Paneli'nde atık yönetimi sektöründe aktif olarak yer alan her düzeydeki katılımcılara, İZAYDAŞ'ın tanıtım kitapçıkları ve broşürleri ile çocuklara yönelik İZAYCAN yapboz setinin yer aldığı promosyon çantalardan hediye edildi. Çevreci çocuk karakteri İZAYCAN maskotu ise organizasyona renk kattı.