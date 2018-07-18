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18 Temmuz 2018 10:58

İZAYDAŞ Akademi 42. mezunlarını verdi

Sektöre yeni adım atacak olan üniversitelilerle tecrübe ve birikimlerini paylaşan İZAYDAŞ, Akademi 42.

İZAYDAŞ Akademi 42. mezunlarını verdi

18 Temmuz 2018 10:58

döneminde çeşitli üniversitelerden gelen stajyer öğrencileri sertifikalarını aldı.


Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelip İZAYDAŞ’ta stajyer olarak görev yapan, çoğunluğu Çevre ve Kimya Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 18 kişilik grup, konusunda uzman şirket yöneticilerinden teorik ve pratik eğitim aldı. Atık yönetiminin tüm aşamalarını öğrenme imkanı bulan 42. dönem İZAYDAŞ Akademi öğrencileri eğitim sonunda katılım belgelerini aldı.


Sertifika töreninde düşüncelerini dile getiren Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, İZAYDAŞ Akademi katılımcılarının, eğitim programının faydalarını ileride çalışma hayatında göreceklerini, pratikte işe yarar bilgileri öğrenmenin kendilerine çok şey katacağını belirtti. Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş ise İZAYDAŞ Akademi aracılığıyla kurumun tecrübelerini sektörde yer alacak aktörlerle paylaşmayı önemsediklerini kaydetti.


Konuşmaların ardından akademi öğrencilerine katılım belgeleri verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. İki gün süren eğitim programında İZAYDAŞ genel tanıtımı, atık yönetimine giriş ve atık hiyerarşisi, çevre mevzuatı, atıkların sınıflandırılması, ambalajlama ve atık kabul kriterleri, atıkların taşınması, düzenli depolama saha yapım ve işletimi, tehlikeli atıkların geri kazanılması ve bertaraf yöntemleri dersleri işlendi. Akademi öğrencileri ayrıca şirket içinde teknik incelemelerde bulundu.




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