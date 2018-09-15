İZAYDAŞ belgelerini yeniledi

Bu vizyonun gereği olarak Entegre Yönetim Sistemleri'ne büyük önem veren İZAYDAŞ, Kalitest tarafından yapılan denetimleri yine başarı ile tamamladı, üç sertifikasını revize edilmiş uluslararası yeni standartlara uygun olarak yeniledi. Atık yönetiminde Türkiye'nin lider kuruluşu İZAYDAŞ, yönetim sistemlerini uluslararası standartlarda uygulamaya devam ediyor. Kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemleri standardından başarılı bir denetim geçiren İZAYDAŞ belgelerini yenilemeye hak kazandı.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, “Rekabetin her geçen gün arttığı, hizmet kalitesinin her yıl daha fazla önem kazandığı bir dönemde, bu belgeyi almamız şirketimizin gelecek yıllarda göstereceği performans açısından da hayli önem arz ediyor” dedi. Genel Müdür Saraç, “Bu belgeler aynı zamanda bizim, özel sektör dinamizmi ile kamu disiplinini tek çatı altında buluşturabildiğimizin çok önemli bir göstergesidir” dedi.