İZAYDAŞ ile GTÜ işbirliği yapacak

Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki akademisyenler İZAYDAŞ’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden İZAYDAŞ, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki akademisyen heyeti ağırladı. Genel Müdür Muhammet Saraç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, GTÜ ile İZAYDAŞ’ın önümüzdeki süreçte daha sıkı işbirliği içinde olması için çalışmalara başlanması konusu ele alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanarak devlet tarafından öncelikli desteklenen 10 üniversite arasında yer alan ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri olan Gebze Teknik Üniversitesi’ni ağırladı. Proje bazlı teknik görüşmelerin ağırlık kazandığı ziyaret programına, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Gürek, GTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler ve öğretim üyeleri katılırken, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Uludağ ve Bayram Karakuş ev sahipliği yaptı.

Genel Müdürlük toplantı salonunda İZAYDAŞ’ın faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan programda, Gebze Teknik Üniversitesi ve İZAYDAŞ’ın sıkı bir işbirliği içerisinde olma noktasında adımlar atıldı. Ortak projeler ışığında yürütülecek çalışmalarda Gebze Teknik Üniversitesi’nin teknolojik çözümler sunmaya hazır olduğunu bildirmesi ziyaretin en önemli detayı oldu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, İZAYDAŞ’ın faaliyetlerini yakından tanıdıklarını belirterek bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek projelerde, Gebze Teknik Üniversitesi’nin paydaş olarak yer alması için hazır olduklarını kaydetti. Prof. Dr. Görgün “Üniversitemiz artık ülkemizin en önemli 10 üniversitesinden biri olma konumuna gelmiştir. Yüzlerce projenin başarıyla yürütüldüğü çalışmalara imza atıyoruz. İZAYDAŞ gibi alanında büyük mesafe kat etmiş ülkemizin önemli bir tesisi ile ortak projelere katkı sağlamaktan memnuniyet duyarız” diye konuştu.

Genel Müdür Muhammet Saraç ise, “Rektörümüz ve değerli hocalarımızı tesisimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Geleceğe yönelik yeni projelerimizde Gebze Teknik Üniversitemiz ile birlikte çalışmak bizlere gurur verir. Bundan sonraki süreçte üniversitemizle daha sıkı bir işbirliği içerisinde olacağız” diye konuştu.

Günün anısına karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirilirken Prof. Dr. Rektör Görgün ve beraberindeki heyet için düzenlenen teknik gezi ile İZAYDAŞ’ın çalışma sistemi hakkında detaylı bilgi verildi.