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21 Haziran 2017 13:04

İZAYDAŞ temiz körfez için yatırım yapıyor

İZAYDAŞ, Körfez’i korumak için deniz yüzeyi temizleme teknelerini hizmete sokacak.

İZAYDAŞ temiz körfez için yatırım yapıyor

21 Haziran 2017 13:04


Türkiye’de atık yönetiminin lider kuruluşu İZAYDAŞ, körfeze giren gemilerin atıklarını toplama işini atık alım gemileri ile başarıyla yürütüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10 yıl süreli deniz yüzeyi temizleme işi ihalesini aldıktan sonra hemen işe koyuldu. İZAYDAŞ, bu alanda verilen hizmetin kalitesini arttırmak ve teknik olarak İzmit Körfezi’ne uzun yıllar hizmet edebilmek amacıyla üç adet deniz yüzeyi temizleme teknesi yaptırıyor. Tuzla deri organize sanayi bölgesinde Loça Mühendislik tarafından yapımına başlanan tekneler için burada bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İZAYDAŞ’tan Genel Müdür Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş, Pazarlama Müdürü Ayfer Nefesoğlu, Deniz Hizmetleri Sorumlusu Ercan Azak ile Salih Ayhan katılırken Loça Mühendislik Genel Müdürü Hidayet Çetin, Genel Koordinatör Ufuk Şenkutlu ve Proje Mühendisi Barış Okur hazır bulundu.


Yapımına başlanan tekneler ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve beraberindekiler çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından teknelerin yapılacağı tesis gezilirken İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, kaynak butonuna basarak çalışmalara start verdi. Saraç ayrıca ziyaret anısına, Loça Mühendislik Genel Müdürü Hidayet Çetin’e hatıra duvar saati hediye etti, hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.




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