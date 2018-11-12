İZAYDAŞ üniversiteli çevrecileri ağırladı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Üniversitesi Çevre Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Çevre Konferansı” kapsamında Çevre Mühendisliği öğrencileri, İZAYDAŞ'ta bilgilendirme sunumu ve teknik gezi programına katıldı.

Kocaeli Üniversitesi himayesinde Sürdürülebilir Çevre Konferansı kapsamında Çevre Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grup Prof. Dr. Aykan Karademir ile birlikte İZAYDAŞ'ta bilgilendirme sunumu ve teknik gezi programına katıldı. Tanışma ve tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programda İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç öğrencilerle tecrübelerini paylaşırken Çevre Mühendisi Gökhan Tilki şirketin faaliyetleri ve tesisin çalışma sistemi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sektöre adım atacak öğrencilerle tecrübelerini paylaşan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Çevre Mühendisliğinin teknik tarafının yanı sıra vicdani boyutu yüksek bir meslek olduğunu belirtti. Saraç, “Bir süre sonra işiniz, fazla mesainiz, aileniz ve çevreniz size vakit bırakmayacak. 24 saatin yetmeyeceği zamanlar gelecek. Mümkünse şimdi kendinizi donatın. Kendinizi dinlendirmek için alternatif uğraşlar oluşturun. Boş zaman diye bir şey yoktur. Zamanınızı iyi yönetmeye çalışın” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykan Karademir ise, “İZAYDAŞ ile her türlü iş birliğimiz devam ediyor. Özellikle mesleki açıdan baktığımızda İZAYDAŞ gibi bir kurum başka hiçbir ilde yok. Türkiye'nin atık bertarafındaki en donanımlı kuruluşu. Bu bizim içinde büyük bir şans ve bunu öğrencilerle birlikte değerlendirmemize olanak sağladığınız için teşekkür ediyorum” dedi. Program daha sonra tesis ziyareti ve birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.