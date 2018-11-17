İZAYDAŞ'ta büyük bakım tamamlandı

Her yıl düzenli olarak bakımdan geçirilen ve belli bölümleri modernize edilen İZAYDAŞ'ta kapsamlı bakımlardan biri daha tamamlandı.

Tamamlanan yakma tesisini İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç teftiş etti. Yapılan kontrollerin ardırdan, bbüyük bakım çalışmalarının yakma tesisinin performansına önemli katkı sağladığını söyleyen Müdür Saraç, bakımların hizmeti aksatmadan tamamlandını söyledi. Ekim ayında gerçekleşen İZAYDAŞ tesislerindeki büyük bakım çalışmalarının en önemli bölümünü, döner fırın ve dikey fırın bakım çalışmaları oluşturuyor. İlgili birimler tarafından tesisin bakımı için açılan bütün noktalarında kontrol ve temizlikler yapılırken döner fırın ve dikey fırın, ikinci yanma odasında 212 ton tuğla değişimi yapıldı.

Tesis yenilenmesi devam ederken bu kapsam doğrultusunda, kondenser ve soğutma suyu peteklerinin kimyasal ile temizlik ve bakımları, atık ısı kazanı (boiler) çatısının sızdırmazlığı ve bakımı, boiler superheater bölgesinin kumlaması, tesis brülörlerinin doğalgaza dönüşüm işi kapsamında iç tesisat hat çalışması, demineralizasyon ünitesi, vana bakımları ayrıca demineralizasyon ünitesinin modernizasyonu kapsamında otomasyon panosunun değişimi ve devreye alınması işlemleri gerçekleştirildi. Tesisin genel demir aksamının boyanması çalışmaları ise devam ediyor.

Başarıyla tamamlanan büyük bakımda ayrıca, pompalar ve kritik hatların bakımı, lime, venturi ve arıtma tesisindeki tank temizlikleri yapıldı. Atık ısı kazanı (boiler) bakımı, cüruf ve ıslak kül konveyörü bakımı, elektrik ve enstrüman sistemlerinin bakımı ve özellikle dioxin-furan, elektrostatik filtre, kireç püskürtme vb. gaz temizleme ünitelerinin titizlikle bakımı gerçekleştirildi. Yapılan bakım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Saraç, her üretim tesisinde olduğu gibi İZAYDAŞ'ın da teknik bakımlarının düzenli olarak yapıldığını belirtti. Konuşmalarını şu şekilde tamamlayan Genel Müdür Saraç, “Gerçekleştirdiğimiz büyük bakımlarımız hayli kapsamlı oluyor. Tesisimiz açısından son derece önemli bir işi başarıyla ve zamanında tamamlamış bulunuyoruz. Planlı bakım çalışmalarımızı, müşteriye hizmeti aksatmadan sürdürerek her yıl zamanında başarıyla bitiriyoruz. Planlı bakım çalışmalarımızdaki başarımız beraberinde yakma tesisinin verimli çalışmasını sağlıyor. Katkı sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu