İzciler, Sarıkamış şehitlerini andı

Kısa bir süre önce kurulan İzmit Belediyesi İzcilik Birimi ilk faaliyetini Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğine katılarak gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Gençlik Spor Müdürlüğü’nün ortaklaşa Yuvacık’ta bulunan Sarıkamış Şehitler Parkurunda gerçekleştirilen anma etkinliğine İzmit Belediyesi İzcilik Birimi 25 kişilik bir ekiple katıldı. İzci lideri Muzaffer Gündüz ile birlikte yaklaşık 8 kilometre yürüyerek Sarıkmış Şehitlerini anan izciler, kar üstünde bir süre kampta kurdular.