İzciler Sarusu'da kamp yaptı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyespor Diriliş İzci oymağı, Kandıra Sarısu'da kamp yaptı.

Muzaffer Gündüz liderliğindeki 30 kişilik izci grubu kampta, doğa bilincini güçlendirmek ve acil durumlarda toplanma, organize olma konularında eğitim aldılar. Diriliş İzci oymağı kampta ayrıca dünya izcilik hareketince her yıl gerçekleştirilen JOTA(telsizle havada buluşma)etkinliğine de katıldı. İzmitli izciler, telsizle İtalya ve Portekizli izcilerle konuştular.

Öte yandan İzmit Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden olan Down Kafe'nin ziyaretçileri eksik olmuyor. Özel çocukların çalıştığı Belsa B Blok girişindeki Down Kafe'nin son konukları ise Körfez ilçesindeki özel bir kolejin öğrencileri oldu. Öğretmenleriyle birlikte kafeyi ziyaret eden, çalışanlarla birlikte şarkı ve Türküler söyleyen öğrenciler, hoşça vakit geçirmenin keyfini yaşadılar.