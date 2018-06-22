İZMEK başvuruları 29 Haziran’da bitiyor

İzmit Belediyesi ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK yaz kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin acele etmeleri istendi. Yaz dönemi kurslarında son başvurunun 29 Haziran Cuma günü sona ereceğini hatırlatan İZMEK yetkilileri, kurslara katılmak isteyenlerin BELSA Plaza B Blokta ve Yahya Kaptan’daki Hanımeli Kurs Merkezlerinde 40 farklı branşta açılacak olan kurslara kimlik ve öğrenim belgelerinin fotokopileriyle başvurularını yapabileceklerini açıkladılar.

12 ve üzeri yaşından büyüklerin için yaz sezonu boyunca açılacak olan bilişim teknolojileri, dil, müzik ve gösteri sanatları, kişisel gelişim kategorilerinde bilgisayar işletmenliği, autocad, üç boyutlu nesne modelleme, bilgisayar destekli muhasebe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Osmanlıca, bağlama, gitar, ud, kemençe, keman, yan flüt, piyano, şan, drama, halk oyunları, tiyatro, 1 okuma yazma, güzel konuşma ve diksiyon, hızlı okuma, ilk yardım, işaret dili, yağlı boya resim dallarında kurslara katılabilecekleri açıklandı.